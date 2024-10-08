Умер самый старший мужчина с синдромом преждевременного старения

В Италии умер старейший мужчина с синдромом преждевременного старения Сэмми Бассо. Об этом сообщает Итальянская ассоциация прогерии, передает УНН.

Детали

В Италии на 28 году жизни скончался Сэмми Бассо - старейший известный человек с синдромом преждевременного старения.

Сэмми родился в 1995 году в Скио на севере Италии. В два года ему диагностировали синдром Хатчинсона-Гилфорда (редкое заболевание, которое поражает лишь 1 из 20 миллионов людей).

С 10 лет Бассо активно занимался просвещением об этой болезни, основав ассоциацию, которая занималась исследованиями и сбором средств в поддержку ученых, изучающих прогерию. Также он стал героем документального фильма National Geographic, в котором рассказывал о своем путешествии по Соединенным Штатам Америки.

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