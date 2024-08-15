Старение стремительно растет в определенных возрастных группах: новое исследование выявило две основные волны
Киев • УНН
Новое исследование показало, что наибольшие изменения в организме человека происходят в возрасте 44 и 60 лет. Ученые обнаружили трансформации в молекулах, связанных с метаболизмом и иммунной системой.
Признаки старения быстрее проходят через два периода быстрых изменений в течение жизни. Исследование, опубликованное в журнале "Nature Aging", определяет какие именно, передает УНН.
Детали
Новое исследование, в ходе которого отслеживались люди в возрасте от 25 до 74 лет, показало, что две основные волны старения происходят в 44 и 60 лет.
Ученые изучили данные 108 человек, которые, среди прочего, сдавали кровь каждые несколько месяцев в течение нескольких лет. Они также задавали образцы кожи, фекалий, крови, носа и рта каждые несколько месяцев в течение почти 7 лет.
Исследователи оценили 135 различных молекул (РНК, белки и метаболиты) и микробиомы (бактерии, вирусы, которые живут в кишечнике и коже участников).
Ученые обнаружили, что наибольшая трансформация произошла в возрасте 44 года, а затем снова в возрасте 60 лет.
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У людей в возрасте 40 лет группа обнаружила изменения в количестве молекул, связанных, в частности, с алкоголем, кофеином и жировым обменом. У людей, которым больше 60 лет, наблюдались изменения, связанные с углеводным и кофеиновым обменом, иммунной регуляцией и функцией почек, среди прочего.
Некоторые из этих изменений, вероятно, также связаны с возрастными особенностями образа жизни или поведенческими факторами и не вызваны биологическими факторами, отметил в пресс-релизе ведущий автор исследования Майкл Снайдер.
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