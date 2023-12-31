В старении людей могут быть "виноваты" динозавры
Доминирование динозавров могло привести к тому, что млекопитающие потеряли гены долголетия, предполагают исследователи из Бирмингемского университета. Этот эволюционный сдвиг предоставил приоритет быстрому размножению над продолжительностью жизни.
По Kharkiv Palace нанесен удар "Искандером", впоследствии ночью, по двум зданиям ударили дроны
российские войска нанесли удар по Харькову ракетами "Искандер", повредив здания, в том числе Kharkiv Palace, а беспилотники попали в жилые и социальные объекты; о жертвах пока не сообщается.
У России достаточно носителей, но с количеством ракет есть вопросы - Игнат
рф имеет самолеты, способные запускать многочисленные ракеты, но испытывает недостаток самих ракет, по словам представителя Воздушных Сил ВСУ.
Взрывы в белгороде: в рф заявили, что количество погибших увеличилось до 21 человека
Количество жертв взрыва в белгороде возросло до 21, в том числе 3 детей; 110 получили ранения. Повреждены более 30 зданий и 51 автомобиль.
Во многих областях - отбой угрозы российских дронов: кроме Херсонской и Николаевской
ПС ВСУ сообщают, что угроза российских беспилотников сохраняется в Херсонской и Николаевской областях, в то время как другие регионы проинформированы, что опасность миновала.
Харьков под атакой "Шахедов", несколько прилетов в центре города - Терехов
Поступает информация о попаданиях в несколько жилых домов в городе, сообщается о пожарах. На месте уже работают все соответствующие службы, - информирует мэр города.
БПЛА оккупантов летят в нескольких направлениях: опасность в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях
Несколько групп БПЛА, запущенных по всей Украине, представляют опасность для Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областей; власти призывают оставаться в укрытиях.
Военные преступления россии против мирного населения: вс рф убили трех и ранила шестерых человек в Донецкой области
российские войска убили трех гражданских лиц и ранили шестерых в Донецкой области; власти начали расследование военных преступлений.
Вражеский обстрел Харькова: госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших - легкое и среднее.
В результате вечернего обстрела Харькова 21 человек получил ранения; 11 госпитализированы в некритическом состоянии после того, как снаряды попали в отель и жилой район.
Массированный обстрел Киева: количество жертв возросло до 17
Количество жертв обстрела Киева 29 декабря возросло до 17 человек, поисковые работы продолжаются.