Микробиолог Бирмингемского университета университета по имени Жоао Педро де Магальяйнш выдвинул идею, что правление динозавров заставило млекопитающих ускорить свой репродуктивный цикл, устранив ключевые гены долголетия. Об этом пишет УНН с ссылкой на BioEssays и Popular Mechanics.

Детали

Эволюционное давление, которое динозавры оказывали, как хищники, в течение 100 миллионов лет, могло вызвать "выключение" генов, которые регулировали механизмы репарации и регенерации у млекопитающих. Такую гипотезу выдвинул профессор молекулярной биогеронтологии Бирмингемского университета Жоао Педро де Магальяйнш в исследовании, опубликованном в журнале BioEssays.

По словам микробиолога, эпоха доминирования динозавров полностью изменила эволюционный путь практически каждого млекопитающего на Земле, переориентировав эволюционные усилия на быстрое размножение вместо долгой жизни.

Моя гипотеза заключается в том, что такое длительное эволюционное давление на ранних млекопитающих для быстрого размножения привело к потере или инактивации генов и путей, связанных с долгой жизнью - отметил де Магальяйнш в статье в журнале о молекулярной и клеточной биологии.

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Теория подтверждается отсутствием у млекопитающих регенеративных способностей, подобных тем рептилий и амфибий.

Хотя на данный момент это лишь гипотеза, есть много интересных аспектов, которые следует рассмотреть, включая перспективу того, что рак чаще встречается у млекопитающих, чем у других видов из-за быстрого процесса старения подытожил Жоао Педро де Магальяйнш.

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