Космический телескоп Джеймса Вебба продолжает поражать ученых: обзор некоторых основных наблюдений этого года

Новый космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) в 100 раз мощнее своего предшественника - космического телескопа Хаббл. Почти каждую неделю орбитальная инфракрасная обсерватория предоставляет впечатляющие изображения из космоса, продолжая вдохновлять ученых по всему миру и способствовать открытиям в сфере познания Вселенной. О некоторых из самых интересных наблюдений изображений Вебба, опубликованных в 2023 году, передает УНН.

Детали

Самое четкое изображение Кольцевой туманности

Летом этого года JWST получил историческое изображение далекой вселенной. По данным НАСА, Кольцевая туманность является прекрасным примером планетарной туманности, которая включает в себя расширяющуюся оболочку из раскаленного газа, выброшенного звездой в конце ее жизни. В конце своей жизни, Кольцевая туманность демонстрирует красивые цвета и детали, которые когда-то считались "простыми круглыми объектами с одной умирающей звездой в центре", отмечает Роджер Вессон из Кардиффского университета Кардиффа.

Фантомная галактика

Космический телескоп Джеймса Вебба помог ученым увидеть галактику Фантом, или M74, лучше, чем когда-либо прежде. Расположенная примерно в 32 миллионах световых лет лет от Земли, M74 имеет спиральные рукава, четко очерченные по сравнению с более неровными структурами некоторых других галактик.

Самая дальняя черная дыра

В ноябре астрономы обнаружили самую отдаленную черную дыру, когда-либо обнаруженную, расположенную на расстоянии примерно 13,2 миллиарда световых лет от Земли в галактике UHZ1.

Изучение штормов на Юпитере

Наблюдения Вебба предоставили новые погодные данные о штормах Юпитера и больше подсказок о глобальном океане на спутнике Сатурна Энцеладе.

Детальные изображения Урана

В одном из предыдущих релизов изображений этого года NASA поделилось новыми снимками Урана, сделанными JWST, с невероятной детализацией всех 13 колец и полярной области. Даже неуловимое кольцо Зета было видимым для чрезвычайно чувствительных инструментов Вебба.

Сверхновая в галактике MRG-M0138

JWST зафиксировал остаток сверхновой, Кассиопеи А, расположенной внутри созвездия Кассиопеи. По данным NASA, изображение охватывает 10 световых лет. Изображение с высоким разрешением разрешением раскрывает сложные детали расширяющейся оболочки материала, который врезается в газ, который выделяет звезда перед тем, как взорваться.

Важная молекула углерода

Также астрономы использовали космический телескоп Джеймса Уэбба, чтобы обнаружить молекулу углерода, известную как метиловый катион, в молодой звездной системе в туманности Ориона, также известной как полоса Ориона.

Согласно данным Европейского космического агентства (ESA), эта молекула важна, поскольку она помогает формировать более сложные молекулы на основе углерода.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что Космический телескоп Вебба показал впечатляющее фото 50-ти звезд крупным планом.

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