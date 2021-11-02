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Повышенная аварийность на ТЭС. В "Укрэнерго" объяснили поставки электроэнергии из Беларуси

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Поставка электроэнергии из Беларуси осуществлялась 2 ноября в рамках договора из-за ситуации на энергоблоках тепловых электростанций. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 3 500 МВт·ч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Укрэнерго”.

Повышенная аварийность на ТЭС. В "Укрэнерго" объяснили поставки электроэнергии из Беларуси

Цитата

“Сегодня, 2 ноября, 13:00 до 20:00 часов в связи с дефицитом мощности в ОЭС Украины НЭК “Укрэнерго" вынужденно активировало аварийную помощь из энергосистемы Беларуси. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 3 500 МВт·ч”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что причинами дефицита мощности является повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций (ТЭС) в период сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдался значительный переработок электроэнергии на ГЭС и снижение генерации ВИЭ.

“В частности, на “ДТЭК Кураховская ТЭС” задержан выход из планового ремонта блока № 8, который сейчас переведен в аварийный ремонт до конца суток 5 ноября. Также в первой половине дня 2 ноября был выведен в ремонт корпус 1А “ДТЭК Криворожской ТЭС”, — отмечается в сообщении.

В Укрэнерго сообщили, что утром 2 ноября выведен в аварийный ремонт энергоблок № 11 “ДТЭК Бурштынской ТЭС”, что сделало невозможным перефиксацию энергоблока № 8 этой электростанции на работу в ОЭС Украины, что могло бы уменьшить в этой зоне дефицит мощности.

“Кроме этого, из-за вывода в аварийный ремонт энергоблоков № 11 и № 6 „ДТЭК Бурштынская ТЭС“ НЭК „Укрэнерго“ 2 ноября с 10:00 до 20:00 активувало аварийную помощь также из энергосистемы Словакии для компенсации дефицита мощности и выполнения согласованного сальдо перетока с ENTSO-E в „острове Бурштынской ТЭС“. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 800 МВт·ч”, — говорится в сообщении.

В связи со стремительным повышением уровня аварийности генерирующего оборудования на ТЭС компании ДТЭК, НЭК “Укрэнерго " обратится в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины относительно необходимости проведения соответствующих проверок.

Дополнение

Министерство энергетики Беларуси сообщило, что страна сегодня, 2 ноября, возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.

Контекст

25 октября стало известно, что Укрэнерго отменило аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси из-за решения суда по иску “ДТЭК Западэнерго”. Возможность возобновления импорта из этих стран должна появиться с 1 ноября.

Так, 26 мая НКРЭКУ одобрило запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.

Позже его продлили еще на месяц.

На фоне восстановления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси 1 ноября, на днях состоялся месячный аукцион на доступ к межгосударственным сечениям, однако, по резервной процедуре.

А уже 30 октября Укрэнерго сообщило, что восстановит электронные аукционы на доступ к межгосударственным электросетям, что может позволить в том числе импорт электроэнергии из Беларуси и РФ — после решения ОАСК отменил соответствующий запрет.

Это происходит на фоне невыполнения плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии в Украине.

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