Підвищена аварійність на ТЕС. В “Укренерго” пояснили постачання електроенергії з Білорусі

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“Сьогодні, 2 листопада, 13:00 до 20:00 години у зв’язку з дефіцитом потужності в ОЕС України НЕК „Укренерго“ вимушено активувало аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 3 500 МВт·год”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що причинами дефіциту потужності є підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС) у період сезонного зростання споживання. При цьому 2 листопада спостерігався значний перевиробіток електроенергії на ГЕС та зниження генерації ВДЕ.

“Зокрема, на “ДТЕК Курахівська ТЕС” затримано вихід з планового ремонту блоку № 8, який наразі переведено в аварійний ремонт до кінця доби 5 листопада. Також в першій половині дня 2 листопада було виведено в ремонт корпус 1А “ДТЕК Криворізької ТЕС”, — зазначається в повідомленні.

В Укренерго повідомили, що зранку 2 листопада виведено в аварійний ремонт енергоблок № 11 “ДТЕК Бурштинської ТЕС”, що унеможливило перефіксацію енергоблока № 8 цієї електростанції на роботу в ОЕС України, що могло би зменшити в цій зоні дефіцит потужності.

“Крім цього, через виведення в аварійний ремонт енергоблоків № 11 та № 6 „ДТЕК Бурштинська ТЕС“ НЕК „Укренерго“ 2 листопада з 10:00 до 20:00 активувало аварійну допомогу також з енергосистеми Словаччини для компенсації дефіциту потужності та виконання погодженого сальдо перетоку з ENTSO-E в „острові Бурштинської ТЕС“. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 800 МВт·год”, — йдеться в повідомленні.

У зв‘язку із стрімким підвищенням рівня аварійності генеруючого обладнання на ТЕС компанії ДТЕК, НЕК “Укренерго” звернеться до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо необхідності проведення відповідних перевірок.

Доповнення

Міністерство енергетики Білорусі повідомило, що країна сьогодні, 2 листопада, відновила постачання електроенергії в Україну в рамках аварійної допомоги.

Контекст

25 жовтня стало відомо, що Укренерго скасувало аукціон на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі через рішення суду за позовом “ДТЕК Західенерго”. Можливість відновлення імпорту з цих країн повинна з’явитися з 1 листопада.

Так, 26 травня НКРЕКП схвалило заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.

Пізніше його продовжили ще на місяць.

На тлі можливості відновлення імпорту електроенергії з РФ і Білорусі 1 листопада, днями відбувся місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів, однак, за резервною процедурою.

А вже 30 жовтня Укренерго повідомило, що відновить електронні аукціони на доступ до міждержавних електромереж, що може дозволити в тому числі імпорт електроенергії з Білорусі та РФ — після рішення ОАСК, скасував відповідну заборону.

Це відбувається на тлі невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії в Україні.