Аварійна допомога: у Білорусі заявили, що відновили постачання електроенергії в Україну

Цитата

"2 листопада з 14:00 в рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь почала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт. Поставки здійснюються за запитом української сторони", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) в даному випадку мови не йде.

"Поставки будуть здійснюватися до 21:00 (мск - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Додамо, на сайті Укренерго відсутні дані щодо імпорту електроенергії з Білорусі станом на 2 листопада 2021 року 16:00.

Що було раніше

Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус заявляв, що імпорту електроенергії з Російської Федерації та Білорусії з 1 листопада не буде.

Контекст

25 Жовтня стало відомо, що Укренерго скасувало аукціон на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі через рішення суду за позовом "ДТЕК Західенерго". Можливість відновлення імпорту з цих країн повинна з'явитися з 1 листопада.

Так, 26 травня НКРЕКП схвалило заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.

Пізніше його продовжили ще на місяць.

На тлі можливості відновлення імпорту електроенергії з РФ і Білорусі 1 листопада, днями відбувся місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів, однак, за резервною процедурою.



А вже 30 жовтня Укренерго повідомило, що відновить електронні аукціони на доступ до міждержавних електромереж, що може дозволити в тому числі імпорт електроенергії з Білорусі та РФ - після рішення ОАСК, скасував відповідну заборону.

Це відбувається на тлі невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії в Україні.