Аварийная помощь: в Беларуси заявили, что возобновили поставки электроэнергии в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Белорусь сегодня, 2 ноября, возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство энергетики Беларуси.
Цитата
«2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны», - говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что о долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет.
«Поставки будут осуществляться до 21:00 (мск – ред.)», - говориться в сообщении.
Добавим, на сайте Укрэнерго отсутствуют данные по импорту электроэнергии из Беларуси по состоянию на 2 ноября 2021 16:00.
Что было ранее
Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что импорта электроэнергии из Российской Федерации и Белоруссии с 1 ноября не будет.
Контекст
25 октября стало известно, что Укрэнерго отменило аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси из-за решения суда по иску "ДТЭК Западэнерго". Возможность возобновления импорта из этих стран должна появиться с 1 ноября.
Так, 26 мая НКРЭКУ одобрило запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.
Позже его продлили еще на месяц.
На фоне возможности возобновления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси 1 ноября, на днях состоялся месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям, однако, по резервной процедуре.
А уже 30 октября Укрэнерго сообщило, что возобновит электронные аукционы на доступ к межгосударственным электросетям, что может позволить в том числе импорт электроэнергии из Беларуси и РФ – после решения ОАСК, отменившего соответствующий запрет.
Это происходит на фоне невыполнения плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии в Украине.