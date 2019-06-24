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Читатели Рыбалки высмеяли радикала за поход на луганский округ

Киев • УНН

 • 10214 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. На днях народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка анонсировал намерения баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду в Лисичанске, по 107 округу, что вызвало бурное обсуждение в сети, передает УНН.

Читатели Рыбалки высмеяли радикала за поход на луганский округ

Читатели Рыбалки в Facebook удивлены решением радикала идти на выборы через округ в Луганской области. Впрочем, некоторые убеждены, что политик сознательно выбрал 107 округ, ведь реалистично оценивает свой рейтинг в Днепре.

“Потому что в Днепре у тебя шансы нулевые”, — пишет пользователь Facebook Светлана Соломко.

Кроме того, пользователи соцсети заметили, что после заявлений о намерениях идти в Раду через округ в Луганской области, радикал начал писать сообщения в Facebook исключительно на русском языке.

“Сергей Рыбалка, а почему вся Ваша писанина на русском? Перестроились? На украинском уже не модно?” — спросил политика Олег Жекул.

А рассказы Рыбалки о благотворительной помощи городу Попасная украинцы назвали предвыборным популизмом.

“Показуха перед выборами”, — написал пользователь соцсети Kolya Vatsyk (Николай Вацюк — ред.)

Напомним, 10 июня лидер РПЛ Олег Ляшко показал список представителей своей партии, которых ведет на выборы в Верховную Раду. Фамилии Рыбалки среди членов РПЛ не оказалось.

Позже стало известно, что Рыбалка будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду в Лисичанске, по 107 округу.

Политологи оценивают шансы Рыбалки получить мандат как “нулевые”, в силу “токсичности” политика.

Как писал УНН, после президентских выборов Рыбалка создал в Раде межфракционное объединение в поддержку новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Однако, в штабе победителя президентских выборов от помощи радикала открестились.

Кроме того, Рыбалку заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство. А следователи СБУ расследуют дело о финансировании терроризма, в котором фигурирует компания отца Рыбалки и в котором даже есть обвинительный приговор одному из топ-менеджеров “Снэк Экспорт”.

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