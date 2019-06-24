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Підписники Рибалки висміяли радикала за похід на луганський округ

Київ • УНН

 • 10214 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Днями народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка анонсував наміри балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради в Лисичанську, по 107 округу, що викликало бурхливе обговорення у мережі, передає УНН.

Підписники Рибалки висміяли радикала за похід на луганський округ

Підписники Рибалки у Facebook здивовані рішенням радикала йти на вибори через округ на Луганщині. Втім, дехто переконаний, що політик свідомо обрав 107 округ, адже реалістично оцінює свій рейтинг у Дніпрі.

“Тому що в Дніпрі в тебе шанси нульові”, — пише користувач Facebook Світлана Соломко.

Крім того, користувачі соцмережі помітили, що після заяв про наміри йти у Раду через округ на Луганщині, радикал почав писати дописи у Facebook виключно російською мовою.

“Сергій Рибалка, а чому вся Ваша писанина російською? Перебудувались? Українською вже не модно?” — запитав у політика Олег Жекул.

А розповіді Рибалки про благодійну допомогу місту Попасна українці назвали передвиборчим популізмом.

“Показуха перед виборами”, — написав користувач соцмережі Kolya Vatsyk (Микола Вацюк — ред.)

Нагадаємо, 10 червня лідер РПЛ Олег Ляшко показав список представників своєї партії, яких веде на вибори до Верховної Ради. Прізвища Рибалки серед членів РПЛ не виявилося.

Пізніше стало відомо, що Рибалка буде балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради в Лисичанську, по 107 округу.

Політологи оцінюють шанси Рибалки отримати мандат як “нульові”, в силу “токсичності” політика.

Як писав УНН, після президентських виборів Рибалка створив в Раді міжфракційне об’єднання на підтримку новообраного Президента Володимира Зеленського. Однак, в штабі переможця президентських виборів від допомоги радикала відхрестилися.

Крім того, Рибалку запідозрили в державній зраді і відкрили відповідне кримінальне провадження. А слідчі СБУ розслідують справу про фінансування тероризму, в якому фігурує компанія батька Рибалки і в якому навіть є обвинувальний вирок одному з топ-менеджерів “Снек Експорт”.

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