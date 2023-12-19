Первая в Украине: на Киевщине открыли фабрику-кухню для организации питания в учебных заведениях

В рамках реформы школьного питания на Киевщине открыли первую в Украине фабрику-кухню, где будут готовить еду для школ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, пишет УНН.

Детали

Фабрика-кухня будет работать в Буче, и с начала следующего года там начнут готовить обеды для учебных заведений трех окрестных громад - Бучи, Немешаево и Бородянки. На фабрике смогут готовить до 10 тысяч порций в день.

Отмечается, что вторую фабрику-кухню построят в Лозовой на Харьковщине. Там можно будет готовить ежедневно около 14 тысяч порций для учеников и дошкольников в пяти громадах Лозовского района.

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Меценатом проекта стал американский филантроп и бизнесмен Говард Баффет, который присутствовал на открытии фабрики-кухни вместе с первой леди Еленой Зеленской, которая была инициатором проекта.

Реформа школьного питания продолжается. питания продолжается, для каждого региона мы подбираем оптимальный вариант - где-то будет фабрика - кухня, как здесь. Где-то уже работают опорные кухни - это другая модель, когда одно школьное заведение, где оборудование уже обновлено, готовит для многих других - сказала Елена Зеленская.

Напомним,

В октябре 2023 года правительство приняло Стратегию реформирования системы школьного питания до 2027 года. Ожидается, что реализация стратегии позволит улучшить условия организации качественного, безопасного, сбалансированного питания в учебных заведениях.