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В Україні затвердили Стратегію реформування системи шкільного харчування до 2027 року

Київ • УНН

 • 41149 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023–2027 роки. Стратегічна мета реалізації чотирьох цілей реформи — забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

В Україні затвердили Стратегію реформування системи шкільного харчування до 2027 року

Так, відповідне розпорядження № 990-р від 27 жовтня 2023 року опублікували на сайті Кабінету Міністрів України.

Повідомляється, що робота над Стратегією розпочалася взимку 2023 року, і вже наприкінці лютого її надіслали на розгляд уряду.

Цитата

«Ухвалення цього документу є одним з найважливіших кроків у процесі зміни та переформатування системи організації харчування в закладах освіти й забезпечення дітей якісною та поживною їжею. На найближчі роки Стратегія має стати «дорожньою картою» реалізації реформи для всіх її учасників — від центральних органів виконавчої влади до представників органів місцевого самоврядування. На її основі громади можуть розробити регіональні стратегії впровадження змін на місцях», - йдеться в повідомленні.

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Деталі

Ззаначається, що стратегія визначає план дій на 2023–2024 роки, пріоритетні напрями роботи до 2027 року та операційні задачі. Зокрема, ідеться про чотири стратегічні цілі реформи:

Достатність фінансового ресурсу в замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування та здійснення закупівель просто та ефективно.

Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи НАССР.

Забезпечення органів місцевого самоврядування і закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок.

Свідоме обрання українцями здорового харчування.

Стратегічна мета реалізації чотирьох цілей реформи — забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти, сприяючи соціальному захисту вразливих груп населення та формуючи навички здорового харчування серед дітей і дорослих.

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Показники досягнення стратегічної мети:

зменшення відсотка ожиріння серед дітей до 18 років;

рівень задоволеності учнів харчуванням у закладах освіти

зміна харчових уподобань дітей шкільного віку;

збільшення кількості учнів, які харчуються в закладах освіти,

кількість комплексно модернізованих або відновлених харчоблоків.

«Та найголовніше — реалізація Стратегії реформи шкільного харчування має стати основою для формування здорового суспільства і значного зниження рівня неінфекційних захворювань в Україні», - зазначається в повідомленні.

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