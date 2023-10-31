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В Украине утвердили Стратегию реформирования системы школьного питания до 2027 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023–2027 годы. Стратегическая цель реализации четырех целей реформы — обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание в учебных заведениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

В Украине утвердили Стратегию реформирования системы школьного питания до 2027 года

Так, соответствующее распоряжение № 990-р от 27 октября 2023 года опубликовали на сайте Кабинета Министров Украины.

Сообщается, что работа над Стратегией началась зимой 2023 года, и уже в конце февраля ее направили на рассмотрение правительства.

Цитата

«Принятие этого документа является одним из важнейших шагов в процессе изменения и переформатирования системы организации питания в учебных заведениях и обеспечения детей качественной и питательной пищей. На ближайшие годы Стратегия должна стать «дорожной картой» реализации реформы для всех ее участников — от центральных органов исполнительной власти до представителей органов местного самоуправления. На ее основе громады могут разработать региональные стратегии внедрения изменений на местах», - говорится в сообщении.

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Детали

Отмечается, что стратегия определяет план действий на 2023–2024 годы, приоритетные направления работы до 2027 года и операционные задачи. В частности, речь идет о четырех стратегических целях реформы:

Достаточность финансового ресурса у заказчиков для закупок пищевых продуктов или услуг по организации питания и осуществления закупок просто и эффективно.

Восстановление и модернизация пищеблоков учебных заведений с использованием новейших технологических процессов, улучшение показателей энергоэффективности и соблюдение принципов системы НАССР.

Обеспечение органов местного самоуправления и учебных заведений достаточным штатом квалифицированных работников, которые качественно и безопасно организуют питание и способствуют формированию у учащихся здоровых пищевых привычек.

Сознательный выбор украинцами здорового питания.

Стратегическая цель реализации четырех целей реформы — обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание в учебных заведениях, способствуя социальной защите уязвимых групп населения и формируя навыки здорового питания среди детей и взрослых.

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Показатели достижения стратегической цели:

уменьшение процента ожирения среди детей до 18 лет;

уровень удовлетворенности учащихся питанием в учебных заведениях;

изменение пищевых предпочтений детей школьного возраста;

увеличение количества учащихся, которые питаются в учебных заведениях,

количество комплексно модернизированных или восстановленных пищеблоков.

«И самое главное — реализация Стратегии реформы школьного питания должна стать основой для формирования здорового общества и значительного снижения уровня неинфекционных заболеваний в Украине», - отмечается в сообщении.

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