11:49 • 7156 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
11:48 • 11705 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 8028 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 17388 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
09:16 • 29028 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 29198 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 27147 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28836 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34037 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43422 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Эксклюзивы
Перешли на сторону рф после оккупации Крыма: 12 бывшим военным ВСУ грозит до 15 лет заключения

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Двенадцати бывшим военнослужащим ВСУ грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их обвиняют в дезертирстве и государственной измене после оккупации Крыма.

Перешли на сторону рф после оккупации Крыма: 12 бывшим военным ВСУ грозит до 15 лет заключения

Двенадцати бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их обвиняют в дезертирстве и государственной измене после оккупации Крыма. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

12 бывшим военнослужащим ВСУ, которые после оккупации Крыма отказались от службы и перешли на сторону рф, грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие квалифицирует их действия как дезертирство и государственную измену (ч.1 ст.408 и ч.1 ст.111 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, после оккупации Крыма в марте 2014 года военные отказались от дальнейшей службы в ВСУ. Они не прибыли на новые места дислокации и присоединились к российским оккупационным подразделениям. Сейчас обвиняемые проходят службу в составе противовоздушной обороны и морской пехоты черноморского флота рф на временно оккупированном полуострове.

Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона отмечают, что все обвиняемые ранее принимали Военную присягу, обязуясь защищать Украину и свой народ, но сознательно выбрали службу в армии государства-агрессора

- отмечается в сообщении.

Напомним

Руководство рф рассматривает замену командующего черноморским флотом адмирала сергея пинчука из-за неспособности защитить корабли от атак украинских морских дронов. Наиболее вероятным кандидатом на смену пинчуку считают его первого заместителя - вице-адмирала ахмерова.

Алла Киосак

