Перешли на сторону рф после оккупации Крыма: 12 бывшим военным ВСУ грозит до 15 лет заключения

Двенадцати бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их обвиняют в дезертирстве и государственной измене после оккупации Крыма. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

12 бывшим военнослужащим ВСУ, которые после оккупации Крыма отказались от службы и перешли на сторону рф, грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие квалифицирует их действия как дезертирство и государственную измену (ч.1 ст.408 и ч.1 ст.111 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, после оккупации Крыма в марте 2014 года военные отказались от дальнейшей службы в ВСУ. Они не прибыли на новые места дислокации и присоединились к российским оккупационным подразделениям. Сейчас обвиняемые проходят службу в составе противовоздушной обороны и морской пехоты черноморского флота рф на временно оккупированном полуострове.

Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона отмечают, что все обвиняемые ранее принимали Военную присягу, обязуясь защищать Украину и свой народ, но сознательно выбрали службу в армии государства-агрессора - отмечается в сообщении.

Напомним

