11:49 • 7194 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 11744 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 8086 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 17414 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 29051 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 29212 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 27157 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28838 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34044 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43427 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Ексклюзиви
Перейшли на бік рф після окупації Криму: 12 колишнім військовим ЗСУ загрожує до 15 років ув’язнення

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Дванадцятьом колишнім військовослужбовцям ЗСУ загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх обвинувачують у дезертирстві та державній зраді після окупації Криму.

Перейшли на бік рф після окупації Криму: 12 колишнім військовим ЗСУ загрожує до 15 років ув’язнення

Дванадцятьом колишнім військовослужбовцям Збройних сил України загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх обвинувачують у дезертирстві та державній зраді після окупації Криму. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

12 колишнім військовослужбовців ЗСУ, які після окупації Криму відмовилися від служби та перейшли на бік рф, загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство кваліфікує їхні дії як дезертирство та державну зраду (ч.1 ст.408 та ч.1 ст.111 КК України)

- йдеться у дописі.

За даними слідства, після окупації Криму у березні 2014 року військові відмовилися від подальшої служби в ЗСУ. Вони не прибули на нові місця дислокації та приєдналися до російських окупаційних підрозділів. Наразі обвинувачені проходять службу у складі протиповітряної оборони та морської піхоти чорноморського флоту рф на тимчасово окупованому півострові.

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону наголошують, що всі обвинувачені раніше складали Військову присягу, зобов’язуючись захищати Україну та свій народ, але свідомо обрали службу в армії держави-агресора

- наголошується у дописі.

Нагадаємо

Керівництво рф розглядає заміну командувача чорноморським флотом адмірала сергія пінчука через нездатність захистити кораблі від атак українських морських дронів. Найімовірнішим кандидатом на зміну пінчуку вважають його першого заступника - віцеадмірала ахмерова.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України
Крим