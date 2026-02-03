Перейшли на бік рф після окупації Криму: 12 колишнім військовим ЗСУ загрожує до 15 років ув’язнення

Дванадцятьом колишнім військовослужбовцям Збройних сил України загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх обвинувачують у дезертирстві та державній зраді після окупації Криму. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

12 колишнім військовослужбовців ЗСУ, які після окупації Криму відмовилися від служби та перейшли на бік рф, загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство кваліфікує їхні дії як дезертирство та державну зраду (ч.1 ст.408 та ч.1 ст.111 КК України) - йдеться у дописі.

За даними слідства, після окупації Криму у березні 2014 року військові відмовилися від подальшої служби в ЗСУ. Вони не прибули на нові місця дислокації та приєдналися до російських окупаційних підрозділів. Наразі обвинувачені проходять службу у складі протиповітряної оборони та морської піхоти чорноморського флоту рф на тимчасово окупованому півострові.

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону наголошують, що всі обвинувачені раніше складали Військову присягу, зобов’язуючись захищати Україну та свій народ, але свідомо обрали службу в армії держави-агресора - наголошується у дописі.

