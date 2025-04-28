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Перемирие нужно не для парада, а для реального и устойчивого мира: Ермак об объявлении путина

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Руководитель ОП Ермак отреагировал на предложение путина о перемирии, подчеркнув, что Украине нужен реальный и устойчивый мир, а не временное прекращение огня для парада.

Перемирие нужно не для парада, а для реального и устойчивого мира: Ермак об объявлении путина

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на решение российского диктатора владимира путина объявить перемирие с 8 по 11 мая на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны, отметив, что перемирие нужно не для парада, а для реального и устойчивого мира.

Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Важная позиция Белого дома - только постоянное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня, а не временное, как предлагает путин, необходимо для завершения войны

- написал Ермак.

Он напомнил, что Украина еще 11 марта согласилась на предложение США о полном прекращении огня, подтвердив это во время встречи с американской делегацией в Джидде, подчеркнув, что Украина заинтересована в завершении войны, а для этого необходимо сделать первый полноценный шаг - прекратить огонь.

россия же ежедневно обстреливает Украину с воздуха, убивает гражданских людей, атакует на фронте и объявляет временные перемирия, которые сама же нарушает - так было во время Пасхи. Перемирие нужно не для парада, а для реального и устойчивого мира

- добавил Ермак. 

Напомним

рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявляет, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова поддержать длительное прекращение огня. Он призвал рф прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток, а не просто для парада.

Представитель Белого дома заявила, что президент США четко дал понять, что хочет видеть постоянное прекращение огня. Это стало ответом на предложение путина о временном перемирии.

Павел Башинский

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