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Перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру: Єрмак про оголошення путіна

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Керівник ОП Єрмак відреагував на пропозицію путіна про перемир'я, наголосивши, що Україні потрібен реальний і стійкий мир, а не тимчасове припинення вогню для параду.

Перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру: Єрмак про оголошення путіна

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на рішення російського диктатора володимира путіна оголосити перемир’я з 8 по 11 травня на 80-ту річницю завершення Другої світової війни, зазначивши, що перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Важлива позиція Білого дому - тільки постійне, безумовне та всеохоплююче припинення вогню, а не тимчасове, як пропонує путін, необхідне для завершення війни

- написав Єрмак.

Він нагадав, що Україна ще 11 березня погодилася на пропозицію США про повне припинення вогню, підтвердивши це під час зустрічі з американською делегацією в Джидді, наголосивши, що Україна зацікавлена у завершенні війни, а для цього необхідно зробити перший повноцінний крок - припинити вогонь.

росія ж щодня обстрілює Україну з повітря, вбиває цивільних людей, атакує на фронті і оголошує тимчасові перемир‘я, які сама ж порушує - так було під час Великодня. Перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру

- додав Єрмак. 

Нагадаємо

рф оголошує перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни. кремль заявляє, що українська сторона повинна приєднатися до перемир'я.

Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова підтримати тривале припинення вогню. Він закликав рф припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб, а не просто для параду.

Речниця Білого дому заявила, що президент США чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню. Це стало відповіддю на пропозицію путіна щодо тимчасового перемир'я.

Павло Башинський

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