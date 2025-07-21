Переменная облачность и дожди: какой будет погода в Украине в первый день недели
Киев • УНН
21 июля в Украине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, кроме южной и юго-восточной частей. Температура воздуха днем составит 23-28°, на Закарпатье, юге и востоке до 29-34°.
В понедельник, 21 июля, на большей части территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Украине, кроме южной и юго-восточной частей, местами ожидаются кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 23-28°, на Закарпатье, в южной части и восточных областях 29-34°.
В Киеве и области в понедельник в основном будет облачно с прояснениями, днем ожидается дождь. Температура воздуха - 25-27°.
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