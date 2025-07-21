Международный день нездоровой пищи и День «Обнимите своих детей»: что еще отмечают 21 июля

Сегодня, 21 июля, отмечается Международный день нездоровой пищи и День "Обнимите своих детей". Кроме того, христиане чтят святых преподобных Симеона и Иоанна, пишет УНН.

Международный день нездоровой пищи

Нездоровую пищу часто называют "пустыми калориями". Она нагружает наш организм избыточным количеством жира, сахара и соли, но содержит очень мало пищевых волокон, витаминов и минералов. Такими принято считать гамбургеры, сладкие напитки, кондитерские изделия, картофель фри и другие популярные перекусы.

Однако существует особый день в году, который называется Международным днем нездоровой пищи, когда можно позволить себе отойти от здорового питания и побаловать вкусовые рецепторы чем-то неполезным, но вкусным.

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День "Обнимите своих детей"

В детском возрасте роль объятий, по словам психологов, способствует гармоничному развитию личности и даже защищает от болезней. К сожалению, не всех родители часто обнимали в детстве, и обычно не из-за недостатка любви, а из-за постоянной занятости и будничных проблем.

Поэтому, чтобы привлечь внимание людей к тому, как важно обнимать малышей, существует особый праздник - Всемирный День "Обнимите своих детей".

Память святых преподобных Симеона и Иоанна

Преподобный Симеон Столпник Младший родился в 521 году в Антиохии Сирийской. Происходил из благочестивой христианской семьи. Принял суровое подвижничество: стал на столп, что был символом полного отказа от мирской жизни. Умер 24 мая 592 года.

Иоанн избрал суровый отшельнический путь жизни - он поселился в дикой местности, удаленной от человеческого жилья, в полной тишине, преданный молитве, посту и покаянию. Жил без контакта с миром, лишь изредка принимая паломников. Многие считали его безмолвным, но он обладал глубокой внутренней силой и мудростью, которые проявлялись в действиях и в духе.

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