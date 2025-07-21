Международный день нездоровой пищи и День «Обнимите своих детей»: что еще отмечают 21 июля
Киев • УНН
21 июля отмечается Международный день нездоровой пищи, что позволяет отойти от здорового питания. Также сегодня День «Обнимите своих детей», что подчеркивает важность объятий для развития ребенка.
Сегодня, 21 июля, отмечается Международный день нездоровой пищи и День "Обнимите своих детей". Кроме того, христиане чтят святых преподобных Симеона и Иоанна, пишет УНН.
Международный день нездоровой пищи
Нездоровую пищу часто называют "пустыми калориями". Она нагружает наш организм избыточным количеством жира, сахара и соли, но содержит очень мало пищевых волокон, витаминов и минералов. Такими принято считать гамбургеры, сладкие напитки, кондитерские изделия, картофель фри и другие популярные перекусы.
Однако существует особый день в году, который называется Международным днем нездоровой пищи, когда можно позволить себе отойти от здорового питания и побаловать вкусовые рецепторы чем-то неполезным, но вкусным.
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День "Обнимите своих детей"
В детском возрасте роль объятий, по словам психологов, способствует гармоничному развитию личности и даже защищает от болезней. К сожалению, не всех родители часто обнимали в детстве, и обычно не из-за недостатка любви, а из-за постоянной занятости и будничных проблем.
Поэтому, чтобы привлечь внимание людей к тому, как важно обнимать малышей, существует особый праздник - Всемирный День "Обнимите своих детей".
Память святых преподобных Симеона и Иоанна
Преподобный Симеон Столпник Младший родился в 521 году в Антиохии Сирийской. Происходил из благочестивой христианской семьи. Принял суровое подвижничество: стал на столп, что был символом полного отказа от мирской жизни. Умер 24 мая 592 года.
Иоанн избрал суровый отшельнический путь жизни - он поселился в дикой местности, удаленной от человеческого жилья, в полной тишине, преданный молитве, посту и покаянию. Жил без контакта с миром, лишь изредка принимая паломников. Многие считали его безмолвным, но он обладал глубокой внутренней силой и мудростью, которые проявлялись в действиях и в духе.
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