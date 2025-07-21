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Міжнародний день нездорової їжі та День "Обійміть своїх дітей": що ще відзначають 21 липня

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

21 липня відзначається Міжнародний день нездорової їжі, що дозволяє відійти від здорового харчування. Також сьогодні День "Обійміть своїх дітей", що підкреслює важливість обіймів для розвитку дитини.

Міжнародний день нездорової їжі та День "Обійміть своїх дітей": що ще відзначають 21 липня

Сьогодні, 21 липня, відзначається Міжнародний день нездорової їжі та День "Обійміть своїх дітей". Крім того, християни вшановують святих преподобних Симеона й Йоана, пише УНН.

Міжнародний день нездорової їжі

Нездорову їжу часто називають "пустими калоріями". Вона навантажує наш організм надмірною кількістю жиру, цукру й солі, але містить дуже мало харчових волокон, вітамінів і мінералів. Такими прийнято вважати гамбургери, солодкі напої, кондитерські вироби, картоплю фрі та інші популярні перекуси.

Проте існує особливий день у році, який називається Міжнародним днем нездорової їжі, коли можна дозволити собі відійти від здорового харчування та побалувати смакові рецептори чимось некорисним, але смачним.

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День "Обійміть своїх дітей"

В дитячому віці роль обіймів, за словами психологів, сприяють гармонійному розвитку особистості та навіть захищають від хвороб. На жаль, не всіх батьки часто обіймали в дитинстві, і зазвичай не через нестачу любові, а через постійну зайнятість та буденні проблеми.

Тому, щоб привернути увагу людей до того, як важливо обіймати малюків, існує особливе свято - Всесвітній День "Обійміть своїх дітей".

Спомин святих преподобних Симеона й Йоана

Преподобний Симеон Стовпник Молодший народився 521 року в Антіохії Сирійській. Походив із побожної християнської родини. Прийняв суворе подвижництво: став на стовп, що був символом повної відмови від мирського життя. Помер 24 травня 592 року.

Йоан обрав суворий пустельницький шлях життя - він оселився в дикій місцевості, віддаленій від людського житла, у повній тиші, відданий молитві, посту та покаянню. Жив без контакту зі світом, лише зрідка приймаючи паломників. Багато хто вважав його безсловесним, але він мав глибоку внутрішню силу та мудрість, які проявлялися в діях і в духу.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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