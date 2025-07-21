Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода в Україні у перший день тижня

У понеділок, 21 липня, на більшості території України буде спостерігатись мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, в Україні, крім південної та південно-східної частин, місцями очікуються короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 23-28°, на Закарпатті, у південній частині та східних областях 29-34°. - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок здебільшого буде хмарно з проясненнями, вдень очікується дощ. Температура повітря - 25-27°.

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