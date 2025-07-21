Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода в Україні у перший день тижня

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 45701 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 07:27 • 119260 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
19 липня, 21:47 • 126557 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
19 липня, 17:59 • 109158 перегляди
Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО
19 липня, 17:24 • 91242 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
19 липня, 14:56 • 59269 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 146233 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 283630 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 113399 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 101548 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
98%
743мм
Популярнi новини
Плетенчук: росія ніколи не будувала авіаносців, а єдиний корабель цього класу був викрадений в України20 липня, 19:04 • 25933 перегляди
Вибухи у Києві: у столиці працювала ППО20 липня, 22:09 • 18829 перегляди
Київ під масованою атакою: 50 ворожих БпЛА намагаються оточити столицю, лунають вибухи00:30 • 14412 перегляди
Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі01:18 • 15758 перегляди
Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф03:31 • 28659 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 283632 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 204406 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 270099 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 287674 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 464811 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запорізька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 49994 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 146229 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 169228 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 169966 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 172985 перегляди
Актуальне
Шахед-136
МіГ-31
«Калібр» (сімейство ракет)
Ту-95
Безпілотний літальний апарат

Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода в Україні у перший день тижня

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

21 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози, крім південної та південно-східної частин. Температура повітря вдень становитиме 23-28°, на Закарпатті, півдні та сході до 29-34°.

Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода в Україні у перший день тижня

У понеділок, 21 липня, на більшості території України буде спостерігатись мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в Україні, крім південної та південно-східної частин, місцями очікуються короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 23-28°, на Закарпатті, у південній частині та східних областях 29-34°.

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок здебільшого буде хмарно з проясненнями, вдень очікується дощ. Температура повітря - 25-27°.

Міжнародний день нездорової їжі та День "Обійміть своїх дітей": що ще відзначають 21 липня21.07.25, 06:20 • 1182 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївщинаПогода та довкілля
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9