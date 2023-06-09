Перехват подтверждает, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов - СБУ

Детали

"Захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства. Об этом оккупанты рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ", - отмечает спецслужба.

"Там не они (украинская сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – рассказывает российский военный.

Описывает он и последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в рф: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту военного преступления рф.

«Подорвав плотину Каховской ГЭС, российская федерация окончательно доказала, что является угрозой для всего цивилизованного мира. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И оно обязательно за это ответит и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений», - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.