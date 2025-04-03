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Вашингтон Пост

Переговорщик путина дмитриев заявил о силах, которые "мешают" диалогу США и рф

Киев • УНН

 • 9404 просмотра

Представитель путина кирилл дмитриев заявил, что в Вашингтоне проводит встречи с командой Трампа. Он подчеркнул, что существуют силы, которые заинтересованы в искажении позиции россии.

Переговорщик путина дмитриев заявил о силах, которые "мешают" диалогу США и рф

спецпредставитель президента россии кирилл дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне и проводит встречи с представителями команды Трампа. Среди своих первых заявлений он указал на "силы", которые "заинтересованы искажать" позиции россии.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ и ВВС.

Детали

Спецпредставитель президента рф, руководитель фонда прямых инвестиций (РФПИ) кирилл дмитриев подтвердил, что проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Он не уточнил, с кем именно он проводил встречи, но пообещал прокомментировать итоги.

В своем канале в соцсети дмитриев заметил, что диалог между москвой и Вашингтоном был "абсолютно разрушен при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена".

По словам Дмитриева, возобновление диалога – непростой и постепенный процесс, и при этом некоторые силы мешают этому процессу.

Сегодня на пути к возобновлению конструктивного взаимодействия во многих странах мира стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности. Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это ни средств, ни ресурсов

- сообщил дмитриев.

С точки зрения дмитриева нужно "реальное понимание российской позиции" и это, по словам представителя путина, "открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в частности в инвестиционно-экономической сфере".

Напомним

УНН передавал, что согласно информации, предоставленной несколькими американскими чиновниками, цель визита дмитриева оставалась не совсем ясной, однако встреча без сомнений стала частью более широких дипломатических усилий.

Чтобы путин снова не попытался захватить ни квадратного километра: Рютте об установлении длительного мира в Украине02.04.25, 19:30 • 25683 просмотра

Игорь Тележников

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