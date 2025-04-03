Переговорщик путина дмитриев заявил о силах, которые "мешают" диалогу США и рф

спецпредставитель президента россии кирилл дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне и проводит встречи с представителями команды Трампа. Среди своих первых заявлений он указал на "силы", которые "заинтересованы искажать" позиции россии.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ и ВВС.

Детали

Спецпредставитель президента рф, руководитель фонда прямых инвестиций (РФПИ) кирилл дмитриев подтвердил, что проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Он не уточнил, с кем именно он проводил встречи, но пообещал прокомментировать итоги.

В своем канале в соцсети дмитриев заметил, что диалог между москвой и Вашингтоном был "абсолютно разрушен при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена".

По словам Дмитриева, возобновление диалога – непростой и постепенный процесс, и при этом некоторые силы мешают этому процессу.

Сегодня на пути к возобновлению конструктивного взаимодействия во многих странах мира стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности. Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это ни средств, ни ресурсов - сообщил дмитриев.

С точки зрения дмитриева нужно "реальное понимание российской позиции" и это, по словам представителя путина, "открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в частности в инвестиционно-экономической сфере".

Напомним

УНН передавал, что согласно информации, предоставленной несколькими американскими чиновниками, цель визита дмитриева оставалась не совсем ясной, однако встреча без сомнений стала частью более широких дипломатических усилий.

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