Чтобы путин снова не попытался захватить ни квадратного километра: Рютте об установлении длительного мира в Украине

Все, кто ответственен за преступления в Буче, должен за них ответить, однако приоритетной задачей является завершение войны россии против Украины и установление длительного мира. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

... ответственные за Бучу и за другие военные преступления, должны за них ответить - отметил Рютте.

Вместе с тем Рютте подчеркнул, что первоочередной задачей является завершение войны россии против Украины. При этом мир должен быть длительным.

Наш фокус внимания должен быть на том, чтобы закончить эту войну, чтобы путин снова никогда не попытался даже захватить ни квадратного километра Украины или территории НАТО. И перемирие и прекращение огня должно в Украине должно быть длительным. На этом наш главный фокус внимания - подчеркнул Генсек НАТО.

Дополнение

Ранее Рютте сообщил, что во время заседания Совета Украина-НАТО, которое состоится 3-4 апреля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига расскажет о ситуации с безопасностью в Украине, последних военных событиях и потребностях Вооруженных сил.