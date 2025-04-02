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Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

Київ • УНН

 • 25693 перегляди

Генсек НАТО заявив, що винні у злочинах в Бучі мають бути покарані. Але першочергове завдання - завершення війни та встановлення тривалого миру в Україні.

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

Всі, хто відповідальний за злочини в Бучі мусить за них відповісти, проте пріоритетним завданням є завершення війни росії проти України і встановлення тривалого миру. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Брюсселі, передає УНН.

... відповідальні за Бучу і за інші воєнні злочини, мусять за них відповісти 

- зазначив Рютте.

Разом з тим Рютте наголосив, що першочерговим завданням є завершення війни росії проти України. При цьому мир має бути тривалим.

Наш фокус уваги мусить бути на тому, щоб закінчити цю війну, щоб путін знову ніколи не спробував навіть захопити ані квадратного кілометра України або території НАТО. І перемир'я і припинення вогню мусить в Україні мусить бути тривалими. На цьому наш головний фокус уваги

- підкреслив Генсек НАТО.

Доповнення

Раніше Рютте повідомив, що під час засідання Ради Україна-НАТО, яка відбудеться 3-4 квітня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповість про безпекову ситуацію в Україні, останні військові події та потреби Збройних сил.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Андрій Сибіга
Марк Рютте
NATO
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