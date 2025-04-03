Переговорник путіна дмитрієв заявив про сили, які "заважають" діалогу США і рф

спецпредставник президента росії кирило дмитрієв підтвердив, що перебуває у Вашингтоні та проводить зустрічі з представниками команди Трампа. Серед своїх перших заяв він вказав на "сили", що "зацікавлені спотворювати" позиції росії.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ та ВВС.

Спецпредставник президента рф, керівник фонду прямих інвестицій (РФПІ) кирило дмитрієв підтвердив, що проводить зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Він не уточнив, з ким саме він проводив зустрічі, але пообіцяв прокоментувати підсумки.

У своєму каналі в соцмережі дмитрієв зауважив, що діалог між москвою і Вашингтоном був "абсолютно зруйнований за адміністрації колишнього американського лідера Джо Байдена".

За словами Дмитрієва, відновлення діалогу - непростий і поступовий процес, і при цьому деякі сили заважають цьому процесу.

Сьогодні на шляху до відновлення конструктивної взаємодії в багатьох країнах світу стоять численні сили, зацікавлені в збереженні напруженості. Ці сили свідомо спотворюють позицію Росії, намагаються зірвати будь-які кроки до діалогу, не шкодуючи на це ні коштів, ні ресурсів