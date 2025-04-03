Переговорник путіна дмитрієв заявив про сили, які "заважають" діалогу США і рф
Київ • УНН
Представник путіна кирило дмитрієв заявив, що у Вашингтоні проводить зустрічі з командою Трампа. Він наголосив, що існують сили, які зацікавлені у спотворенні позиції росії.
спецпредставник президента росії кирило дмитрієв підтвердив, що перебуває у Вашингтоні та проводить зустрічі з представниками команди Трампа. Серед своїх перших заяв він вказав на "сили", що "зацікавлені спотворювати" позиції росії.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ та ВВС.
Деталі
Спецпредставник президента рф, керівник фонду прямих інвестицій (РФПІ) кирило дмитрієв підтвердив, що проводить зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.
Він не уточнив, з ким саме він проводив зустрічі, але пообіцяв прокоментувати підсумки.
У своєму каналі в соцмережі дмитрієв зауважив, що діалог між москвою і Вашингтоном був "абсолютно зруйнований за адміністрації колишнього американського лідера Джо Байдена".
За словами Дмитрієва, відновлення діалогу - непростий і поступовий процес, і при цьому деякі сили заважають цьому процесу.
Сьогодні на шляху до відновлення конструктивної взаємодії в багатьох країнах світу стоять численні сили, зацікавлені в збереженні напруженості. Ці сили свідомо спотворюють позицію Росії, намагаються зірвати будь-які кроки до діалогу, не шкодуючи на це ні коштів, ні ресурсів
З точки зору дмитрієва потрібно "реальне розуміння російської позиції" і це, за словами представника путіна, "відкриває нові можливості для конструктивної взаємодії, зокрема в інвестиційно-економічній сфері".
Нагадаємо
УНН передавав, що згідно з інформацією, наданою кількома американськими чиновниками, мета візиту дмитрієва залишалася не зовсім ясною, проте зустріч без сумнівів стала частиною ширших дипломатичних зусиль.
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