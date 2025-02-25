Переговоры Стармера и Трампа будут сосредоточены на Украине - Euractiv

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Премьер Британии Кир Стармер встретится с Дональдом Трампом для обсуждения привлечения Украины к мирным переговорам. Встреча состоится после объявления Британией нового пакета санкций против рф.

Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Дональдом Трампом в четверг будет сосредоточена на важности привлечения Украины к мирным переговорам после того, как Стармер и Генсек НАТО Марк Рютте согласились, что "никаких переговоров об Украине без Украины" не будет, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Хотя Стармер призвал Европу к усилению своих обязательств, он также признает необходимость поддержки США, недавно призвав к "поддержке" США как единственному способу "эффективно удержать россию от повторного нападения на Украину".

Чиновники заявили, что Стармер стремится ослабить эскалацию напряженности между США и ЕС, избегая ссылок на "диктаторские" комментарии Трампа, направленные на Президента Украины Владимира Зеленского, или обвинений Трампа в том, что он и Макрон были самодовольны в попытках остановить войну, пишет издание.

Дополнение

Встреча Стармера последует за объявлением в понедельник о крупнейшем пакете санкций Великобритании с первых дней вторжения, нацеленного на российские военные цепочки поставок и лиц, направляющих прибыль в кремль.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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emmanuel-makronЭммануэль Макрон
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