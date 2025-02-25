Переговори Стармера і Трампа будуть зосереджені на Україні - Euractiv

Зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом США Дональдом Трампом у четвер буде зосереджена на важливості залучення України до мирних переговорів після того, як Стармер і Генсек НАТО Марк Рютте погодилися, що "жодних переговорів про Україну без України" не буде, повідомляє Euractiv, пише УНН.

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Хоча Стармер закликав Європу до посилення своїх зобов'язань, він також визнає необхідність підтримки США, нещодавно закликавши до "підтримки" США як єдиного способу "ефективно утримати росію від повторного нападу на Україну".

Чиновники заявили, що Стармер прагне послабити ескалацію напруженості між США та ЄС, уникаючи посилань на "диктаторські" коментарі Трампа, спрямовані на Президента України Володимира Зеленського, або звинувачень Трампа в тому, що він і Макрон були самовдоволені у спробах зупинити війну, пише видання.

Доповнення

Зустріч Стармера послідує за оголошенням у понеділок про найбільший пакет санкцій Великої Британії з перших днів вторгнення, націленого на російські військові ланцюжки поставок та осіб, які спрямовують прибуток до кремля.