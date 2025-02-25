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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122176 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182423 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146855 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138457 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117157 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107854 перегляди

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Переговори Стармера і Трампа будуть зосереджені на Україні - Euractiv

Переговори Стармера і Трампа будуть зосереджені на Україні - Euractiv

Київ • УНН

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Прем'єр Британії Кір Стармер зустрінеться з Дональдом Трампом для обговорення залучення України до мирних переговорів. Зустріч відбудеться після оголошення Британією нового пакету санкцій проти рф.

Зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом США Дональдом Трампом у четвер буде зосереджена на важливості залучення України до мирних переговорів після того, як Стармер і Генсек НАТО Марк Рютте погодилися, що "жодних переговорів про Україну без України" не буде, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Хоча Стармер закликав Європу до посилення своїх зобов'язань, він також визнає необхідність підтримки США, нещодавно закликавши до "підтримки" США як єдиного способу "ефективно утримати росію від повторного нападу на Україну".

Чиновники заявили, що Стармер прагне послабити ескалацію напруженості між США та ЄС, уникаючи посилань на "диктаторські" коментарі Трампа, спрямовані на Президента України Володимира Зеленського, або звинувачень Трампа в тому, що він і Макрон були самовдоволені у спробах зупинити війну, пише видання.

Доповнення

Зустріч Стармера послідує за оголошенням у понеділок про найбільший пакет санкцій Великої Британії з перших днів вторгнення, націленого на російські військові ланцюжки поставок та осіб, які спрямовують прибуток до кремля.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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