Переговоры Кулебы и Ермака с Сийярто: руководитель ОП показал кадры со встречи

Кадры с переговоров между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и главой МИД Венгрии Петером Сийярто, который прибыл сегодня в Ужгород, обнародовал руководитель ОП в Telegram, пишет УНН.

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"Работаем в Ужгороде вместе с венгерскими партнерами", - подписал видео Ермак в Telegram.

Кулеба, Ермак и Сийярто начали переговоры в Ужгороде: пытаются нормализовать украинско-венгерские отношения