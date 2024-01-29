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Переговори Кулеби та Єрмака з Сійярто: керівник ОП показав кадри з зустрічі

Київ • УНН

 • 25179 перегляди

Керівник ОП, міністри закордонних справ України та Угорщини зустрілися в Ужгороді.

Кадри з переговорів між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та головою МЗС Угорщини Петером Сійярто, який прибув сьогодні до Ужгорода, оприлюднив керівник ОП у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Працюємо в Ужгороді разом з угорськими партнерами", - підписав відео Єрмак у Telegram.

Кулеба, Єрмак та Сійярто розпочали переговори в Ужгороді: намагаються нормалізувати українсько-угорські відносини29.01.24, 11:57 • 27844 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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