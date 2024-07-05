Передача системы Patriot и ожидания от саммита НАТО: Кулеба встретился с главой МИД Румынии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Румынии Луминицой Одобеску. Речь шла о передаче системы Patriot и ожиданиях от саммита НАТО в Вашингтоне, передает УНН.

"Я провел встречу с Луминицей Одобеску, чтобы выразить благодарность за решение Румынии предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Мы обсудили детали практического воплощения этого решения. Мы также обменялись мнениями относительно ожидаемых результатов саммита НАТО в Вашингтоне", - отметил глава МИД Украины.

В Кишиневе прошла встреча министров иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии

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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Молдову 5 июля, где проведет трехсторонние переговоры с молдавскими и румынскими коллегами по вступлению Украины и Молдовы в ЕС, сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, транспорте, противодействия дезинформации, а также подпишет меморандум о противодействии дезинформации.