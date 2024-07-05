Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Молдову, где встретился с министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем и министром иностранных дел Румынии Люминицей Одобеску. Об этом УНН пишет со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Детали

После трехсторонней встречи министры иностранных дел Молдовы, Румынии и Украины провели брифинг для прессы.

По словам министра Кулебы, во время встречи обсуждали сотрудничество в энергетической, транспортной сфере. А также осудили российскую агрессию против Украины и попытки российской пропаганды расшатать политическую ситуацию в Молдове.

Напомним

Накануне в МИД Украины отмечали, что переговоры состоятся в развитие встречи глав МИД Украины, Молдовы и Румынии 15 сентября 2022 года в Одессе, на которой был основан такой трехсторонний формат сотрудничества.

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