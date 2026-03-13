Перебои в судоходстве в Ормузском проливе могут задержать поставки гумпомощи по всему миру - ООН

Перебои в судоходстве в Ормузском проливе приведут к росту цен на продукты питания, медикаменты и другие жизненно необходимые товары. Об этом заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ссылаясь на главу гуманитарной организации Тома Флетчера, представитель заявил, что всемирная организация призывает к обеспечению безопасного прохода гуманитарных грузов. Флетчер сообщил Совету Безопасности, что перебои уже затрагивают Газу, где цены на муку выросли на 270%, а глобальные расходы на судоходство на 16% выше, чем год назад.

