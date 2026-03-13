Перебої в судноплавстві в Ормузькій протоці можуть затримати постачання гумдопомоги по всьому світу - ООН

Перебої у судноплавстві в Ормузькій протоці призведуть до зростання цін на продукти харчування, медикаменти та інші життєво необхідні товари. Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррик, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Посилаючись на голову гуманітарної організації Тома Флетчера, речник заявив, що всесвітня організація закликає до забезпечення безпечного проходу гуманітарних вантажів. Флетчер повідомив Раді Безпеки, що перебої вже торкаються Гази, де ціни на борошно зросли на 270%, а глобальні витрати на судноплавство на 16% вищі, ніж рік тому.

