Парубий: за указ Зеленского о роспуске ВР будет ответственность

КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что указ Президента о роспуске парламента противоречит Конституции Украины, и заявил, что он будет обжалован в суде, а автор указа будет нести ответственность. Об этом спикер парламента написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.