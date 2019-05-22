Парубій: за указ Зеленського про розпуск ВР буде відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що указ Президента про розпуск парламенту суперечить Конституції України, і заявив, що його буде оскаржено в суді, а автор указу буде нести відповідальність. Про це спікер парламенту написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Вважаю, що указ Президента про розпуск парламенту суперечить Конституції України. Зеленський заводить воюючу Україну в конституційну кризу. Указ буде оскаржено в суді. Автор указу буде нести відповідальність. Один Президент вже починав свої повноваження з порушення Конституції", - заявив Парубій.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій 21 травня видав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР 22 травня 2019 року о 12:00.
Більшість у ВР зібралася на позачергове засідання 22 травня лише з третьої спроби.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України у середу, 22 травня, та включити до порядку денного розгляд питань стосовно внесення змін до законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про публічні закупівлі".
У листі зазначається, що ці питання були визначені під час консультацій Президента України з головою Верховної Ради, його заступниками та головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.
Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.
Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України 20 травня.
Вважаю, що Указ Президента про розпуск Парламенту суперечить Конституції України. Зеленський заводить воюючу Україну в конституційну кризу. Указ буде оскаржено в суді. Автор Указу буде нести відповідальність. Один Президент вже починав свої повноваження з порушення Конституції.— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 травня 2019 р.