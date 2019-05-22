Парубій: за указ Зеленського про розпуск ВР буде відповідальність

КИЇВ. 22 травня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що указ Президента про розпуск парламенту суперечить Конституції України, і заявив, що його буде оскаржено в суді, а автор указу буде нести відповідальність. Про це спікер парламенту написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.