Більшість на позачерговому засіданні ВР зареєструвалася з третьої спроби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Народні депутати змогли зареєструвати у сесійній залі більшість тільки з третьої спроби, повідомляє кореспондент УНН.
З першого разу в Раді зареєструвалися 222 депутати, з другого – 208.
"Згідно з діючим законом, я можу розпочати сесію і без 226 депутатів… Я все одно почну сесію, незалежно від того, скільки зареєструвалось депутатів", - закликав голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Після третьої спроби зареєстровано 240 народних депутатів.
Тобто кількість офіційно зареєстрованих нардепів трохи більша за просту більшість у 226 парламентарів.
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України у середу, 22 травня, та включити до порядку денного розгляд питань стосовно внесення змін до законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про публічні закупівлі".