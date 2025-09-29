Партия Санду берет большинство: подсчитано 99,65% голосов на парламентских выборах в Молдове
Киев • УНН
Партия PAS президента Молдовы Майи Санду получает более 50% голосов на парламентских выборах. По результатам подсчета 99,65% протоколов, PAS имеет 50.06%, а Патриотический блок - 24.25%.
Детали
По данным ЦИК, голоса сейчас распределяются следующим образом:
- PAS - 50.06% (787423);
- Патриотический блок ("Blocul Patriotic") - 24.25% (381397);
- блок Альтернатива (BE "ALTERNATIVA”) - 7.98% (125601);
- Наша партия (PARTIDUL NOSTRU) - 6.21% (97743);
- Демократия дома (PPDA) - 5.63% (88561)
Другие партии не преодолели порог в 5%.
Всего обработано протоколов с 2266/2274 избирательных участков (99.65%). Всего 1573065 голосов. Явка составила 52%.
Как сообщает NewsMaker, согласно предварительным данным, после обработки 97% протоколов с участков за рубежом диаспора отдала PAS более 78% голосов.
