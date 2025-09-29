$41.490.00
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
28 сентября, 08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
28 сентября, 08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
28 сентября, 06:00
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Партия Санду берет большинство: подсчитано 99,65% голосов на парламентских выборах в Молдове

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Партия PAS президента Молдовы Майи Санду получает более 50% голосов на парламентских выборах. По результатам подсчета 99,65% протоколов, PAS имеет 50.06%, а Патриотический блок - 24.25%.

Партия Санду берет большинство: подсчитано 99,65% голосов на парламентских выборах в Молдове

Партия президента Молдовы Майи Санду PAS получает более 50% голосов на парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные ЦИК страны по результатам подсчета 99,65% протоколов, пишет УНН.

Детали

По данным ЦИК, голоса сейчас распределяются следующим образом:

  • PAS - 50.06% (787423);
    • Патриотический блок ("Blocul Patriotic") - 24.25% (381397);
      • блок Альтернатива (BE "ALTERNATIVA”) - 7.98% (125601);
        • Наша партия (PARTIDUL NOSTRU) - 6.21% (97743);
          • Демократия дома (PPDA) - 5.63% (88561)

            Другие партии не преодолели порог в 5%.

            Всего обработано протоколов с 2266/2274 избирательных участков (99.65%). Всего 1573065 голосов. Явка составила 52%.

            Как сообщает NewsMaker, согласно предварительным данным, после обработки 97% протоколов с участков за рубежом диаспора отдала PAS более 78% голосов.

            Юлия Шрамко

            Новости Мира
            Майя Санду
            Молдова