Партія Санду бере більшість: пораховано 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові
Київ • УНН
Партія PAS президентки Молдови Маї Санду отримує понад 50% голосів на парламентських виборах. За результатами підрахунку 99,65% протоколів, PAS має 50.06%, а Патріотичний блок - 24.25%.
Партія президентки Молдови Маї Санду PAS отримує понад 50% голосів на парламентських виборах у країні, свідчать дані ЦВК країни за результатами підрахунку 99,65% протоколів, пише УНН.
Деталі
За даними ЦВК, голоси наразі розділяються наступним чином:
- PAS - 50.06% (787423);
- Патріотичний блок ("Blocul Patriotic") - 24.25% (381397);
- блок Альтернатива (BE "ALTERNATIVA”) - 7.98% (125601);
- Наша партія (PARTIDUL NOSTRU) - 6.21% (97743);
- Демократія дому (PPDA) - 5.63% (88561)
Інші партії не подолали поріг у 5%.
Загалом опрацьовано протоколів з 2266/2274 виборчих дільниць (99.65%). Загалом 1573065 голосів. Явка становила 52%.
Як повідомляє NewsMaker, згідно з попередніми даними, після обробки 97% протоколів з дільниць за кордоном діаспора віддала PAS понад 78% голосів.
