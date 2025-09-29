$41.490.00
Партія Санду бере більшість: пораховано 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові

Київ • УНН

 • 1702 перегляди

Партія PAS президентки Молдови Маї Санду отримує понад 50% голосів на парламентських виборах. За результатами підрахунку 99,65% протоколів, PAS має 50.06%, а Патріотичний блок - 24.25%.

Партія Санду бере більшість: пораховано 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові

Партія президентки Молдови Маї Санду PAS отримує понад 50% голосів на парламентських виборах у країні, свідчать дані ЦВК країни за результатами підрахунку 99,65% протоколів, пише УНН.

Деталі

За даними ЦВК, голоси наразі розділяються наступним чином:

  • PAS - 50.06% (787423);
    • Патріотичний блок ("Blocul Patriotic") - 24.25% (381397);
      • блок Альтернатива (BE "ALTERNATIVA”) - 7.98% (125601);
        • Наша партія (PARTIDUL NOSTRU) - 6.21% (97743);
          • Демократія дому (PPDA) - 5.63% (88561)

            Інші партії не подолали поріг у 5%.

            Загалом опрацьовано протоколів з 2266/2274 виборчих дільниць (99.65%). Загалом 1573065 голосів. Явка становила 52%.

            Як повідомляє NewsMaker, згідно з попередніми даними, після обробки 97% протоколів з дільниць за кордоном діаспора віддала PAS понад 78% голосів.

            Юлія Шрамко

            Новини Світу
            Мая Санду
            Молдова