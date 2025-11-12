Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с рф
Парламент Эстонии не поддержал инициативу оппозиционной партии Isamaa по закрытию временной контрольной линии на границе с россией. Законопроект поддержали 20 депутатов, 47 выступили против.
Накануне парламент Эстонии отклонил предложение оппозиционной партии Isamaa о закрытии временной контрольной линии на границе с россией. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Подробности
Согласно инициативе, парламент должен был направить правительству предложение о закрытии границы, но законопроект поддержали лишь 20 народных избранников, тогда как 47 выступили "против".
В Isamaa заявляли, что их инициатива связана с обострением ситуации в сфере безопасности.
"Этой весной, после саботажных актов в Финском заливе, фракция Isamaa внесла предложение в парламент направить правительству инициативу о закрытии временной контрольной линии между Эстонской Республикой и российской федерацией. Тогда правительство заявило, что органы безопасности проведут соответствующий анализ, но результаты этого анализа в парламенте нам не известны", - заявили в партии.
