Эксклюзив
07:33 • 6018 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 31027 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 34592 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 54283 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 57653 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
11 ноября, 14:28 • 89005 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 46696 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 72872 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
11 ноября, 12:30 • 59121 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
11 ноября, 09:41 • 24133 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Графики отключений электроэнергии
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с рф

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Парламент Эстонии не поддержал инициативу оппозиционной партии Isamaa по закрытию временной контрольной линии на границе с россией. Законопроект поддержали 20 депутатов, 47 выступили против.

Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с рф

Накануне парламент Эстонии отклонил предложение оппозиционной партии Isamaa о закрытии временной контрольной линии на границе с россией. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Подробности

Согласно инициативе, парламент должен был направить правительству предложение о закрытии границы, но законопроект поддержали лишь 20 народных избранников, тогда как 47 выступили "против".

В Isamaa заявляли, что их инициатива связана с обострением ситуации в сфере безопасности.

"Этой весной, после саботажных актов в Финском заливе, фракция Isamaa внесла предложение в парламент направить правительству инициативу о закрытии временной контрольной линии между Эстонской Республикой и российской федерацией. Тогда правительство заявило, что органы безопасности проведут соответствующий анализ, но результаты этого анализа в парламенте нам не известны", - заявили в партии.

Представитель МИД Эстонии предсказывает новый саботаж со стороны РФ и призывает Европу к «сплочению» в отношениях с КНР12.10.25, 11:36 • 9610 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Финляндия
Эстония