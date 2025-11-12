Парламент Естонії не підтримав закриття кордону з рф
Київ • УНН
Парламент Естонії не підтримав ініціативу опозиційної партії Isamaa щодо закриття тимчасової контрольної лінії на кордоні з росією. Законопроєкт підтримали 20 депутатів, 47 виступили проти.
Деталі
Згідно з ініціативою, парламент мав направити уряду пропозицію про закриття кордону, але законопроєкт підтримали лише 20 народних обранців, тоді як 47 виступили "проти".
У Isamaa заявляли, що їхня ініціатива пов'язана із загостренням ситуації у сфері безпеки.
"Цієї весни, після саботажних актів у Фінській затоці, фракція Isamaa внесла пропозицію в парламент направити уряду ініціативу про закриття тимчасової контрольної лінії між Естонською Республікою і російською федерацією. Тоді уряд заявив, що органи безпеки проведуть відповідний аналіз, але результати цього аналізу в парламенті нам не відомі", - заявили у партії.
