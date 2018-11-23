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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100360 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Парламент Чехии собрался на голосование о недоверии Бабишу

Парламент Чехии собрался на голосование о недоверии Бабишу

Киев  •  УНН

 • 9478 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В палате депутатов Чехии - нижней палате парламента страны - в пятницу, 23 ноября, собираются голосовать о вотуме доверия действующему правительству. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Прага.

Голосование иниициировали шесть оппозиционных партий – гражданские демократы, христианские демократы, Пиратская партия, TOP 09, движения STAN и "Свобода и прямая демократия" (SPD). В целом они занимают в палате 92 кресел, однако для перевеса им необходимо набрать минимум 101 голос.

Правительство Чехии поддержит движение ANO, которое возглавляет премьер-министр Андрей Бабиш, а также коммунисты. Партнер по коалиции в лице представителей Чешской социал-демократической партии (ČSSD) в ходе голосования покинут зал, пишет издание.

Во время заседания, как сообщает издание Aktualne, Бабиш заявил: "Я не собираюсь идти в отставку на основании фальшивого и глубоко неэтичного репортажа".

Поводом для проведения голосования о вотуме доверия кабмину Чехии стал репортаж, снятый скрытой камерой. В нем сын премьера Андрей Бабиш обвиняет сотрудников своего отца в том, что его вопреки его воле держали в аннексированном Россией Крыму из-за расследования дела "Гнездо аиста", связанного с подозрением в злоупотреблении евродотациями.

Премьер Чехии обвинения отвергает, утверждая, что сын страдает шизофренией и должен находиться под контролем. Расстройство психики Бабиша-младшего в чешских СМИ неоднократно ставили под сомнение.

В Праге на фоне этого прошли массовые протесты с требованием отставки премьера.

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