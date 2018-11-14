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The Washington Post

Прем'єра Чехії хочуть відправити у відставку через "кримський скандал"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Партія соціал-демократів Чехії, що входить до уряду та перебуває в коаліції з партією прем'єр-міністра ANO, очікує перемовин коаліції з прем'єр-міністром країни Андрієм Бабішем, щоб почути його роз'яснення з приводу скандалу, пов'язаного нібито з утриманням його сина у Криму. Про це повідомляє УНН, із посиланням на чеське видання Novinky.

Прем'єра Чехії хочуть відправити у відставку через "кримський скандал"

"Соціал-демократична партія віддає перевагу, аби прем'єр-міністр добровільно пішов зі своєї посади, відповідно до словацької моделі, коли прем'єра Словаччини замінив член його ж партії Пеллегріні", - повідомляє чеське видання.

Як повідомляється чеським виданням, у середу соціал-демократи проведуть зустріч з партією ANO та прем’єр-міністром, щоб почути від Андрія Бабіша роз’яснення щодо звинувачень про нібито примусове утримання свого сина в окупованому Криму.

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Вказано, що після того, як прем'єр-міністр Чехії Бабіш піде з посади, його замінить голова його ж партії, тим самим буде відновлена та ж діяльність уряду, що й раніше.

"Таким чином, після можливого звільнення прем'єр-міністра Чехії, з яким піде весь уряд, новий голова ANO буде очолювати кабінет міністрів, тому уряд буде продовжувати робити те ж саме, що і сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, та ж сама процедура відбулась у Словаччині після вбивства журналіста Яна Куцяка, коли прем'єр-міністра і керівника партії Роберта Фіцо замінив його колега по партії Пітер Пеллегріні.

Раніше син прем'єр-міністра Чехії заявив, що його минулого року примусово тримали в окупованому Криму помічники його батька у той час, коли в країні проходило розслідування "Гнізда лелеки" – корупційної справи, в якій підозрюють прем'єр-міністра. Після цього прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш повідомив, що його син є психічнохворим.

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