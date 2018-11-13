Президент Чехії заявив, що скандал навколо Бабіша не створює загрозу уряду країни
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Чехії Мілош Земан вважає, що скандал через публікацію в місцевих ЗМІ про нібито здійснене викрадення сина прем’єр-міністра Андрія Бабіша, не створює загрозу чинному кабінету міністрів. Про це він заявив у вівторок празькому телеканалу Nova, повідомляє УНН.
“У мене немає такого відчуття, що це створює загрозу уряду, — сказав президент. — Рекомендую Андрію Бабішу (постаратися), щоб у нього не відмовили нерви (у цій ситуації)”.
Викликаний ЗМІ скандал навколо прем’єра, став приводом для спроби парламентської опозиції продавити в парламенті голосування про вотум довіри уряду, здається президенту “достатньою дикої теорією змови”. Він не має наміру реагувати на інформацію преси, що син Бабіша від першого шлюбу: “ніби як був викрадений (і вивезений) до Криму. Якщо щось напишуть чеські ЗМІ, яким я абсолютно не вірю, то слід не піддаватися опублікованій в них дезінформації”, — підкреслив Мілош Земан. На його думку, опозиційні політики, що повірили їм, які вимагають відставки Бабіша і його уряду, “базікають дурниці”.
Приводом для активізації опозиції, яка закликала главу кабміну, зокрема, негайно подати у відставку, став репортаж журналістів Сабіни Слонковой і Іржі Кубіка, випущений празьким мережевим виданням Seznam. У ньому говориться, що Бабіш заважав поліції проводити допити свого 35-річного сина від першого шлюбу Андрія Бабіша-молодшого, підставного власника фірми прем’єра “Гніздо лелеки”. Ця компанія шляхом шахрайства отримала 2 млн євро дотацій з фондів Євросоюзу. За відомостями журналістів, Бабіша-молодшого вивезли з Чехії в Крим, звідти він повідомив про своє викрадення, а потім через Україну зміг виїхати до матері в Швейцарію.
Генпрокуратура Чехії доручила у вівторок міській прокуратурі Праги перевірити інформацію репортерів про викрадення Бабіша-молодшого. Прем’єр в офіційній заяві з приводу журналістського розслідування підкреслив, що його син страждає серйозним психічним розладом і проживає під наглядом матері в Швейцарії.
Нагадуємо, син прем’єра Чехії Бабіш-молодший розповів, як його “тримали” в Криму.