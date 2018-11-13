Президент Чехії заявив, що скандал навколо Бабіша не створює загрозу уряду країни

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 90444 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 154982 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 98441 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 332498 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 169234 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142139 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195253 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123628 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107954 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104606 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 128346 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 38228 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 147522 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 28478 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 71794 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 72856 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 90437 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 154969 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 148503 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 332482 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18068 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19995 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 29209 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 38918 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129021 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Президент Чехії заявив, що скандал навколо Бабіша не створює загрозу уряду країни

Київ • УНН

 • 7777 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Чехії Мілош Земан вважає, що скандал через публікацію в місцевих ЗМІ про нібито здійснене викрадення сина прем’єр-міністра Андрія Бабіша, не створює загрозу чинному кабінету міністрів. Про це він заявив у вівторок празькому телеканалу Nova, повідомляє УНН.

Президент Чехії заявив, що скандал навколо Бабіша не створює загрозу уряду країни

“У мене немає такого відчуття, що це створює загрозу уряду, — сказав президент. — Рекомендую Андрію Бабішу (постаратися), щоб у нього не відмовили нерви (у цій ситуації)”.

Викликаний ЗМІ скандал навколо прем’єра, став приводом для спроби парламентської опозиції продавити в парламенті голосування про вотум довіри уряду, здається президенту “достатньою дикої теорією змови”. Він не має наміру реагувати на інформацію преси, що син Бабіша від першого шлюбу: “ніби як був викрадений (і вивезений) до Криму. Якщо щось напишуть чеські ЗМІ, яким я абсолютно не вірю, то слід не піддаватися опублікованій в них дезінформації”, — підкреслив Мілош Земан. На його думку, опозиційні політики, що повірили їм, які вимагають відставки Бабіша і його уряду, “базікають дурниці”.

Приводом для активізації опозиції, яка закликала главу кабміну, зокрема, негайно подати у відставку, став репортаж журналістів Сабіни Слонковой і Іржі Кубіка, випущений празьким мережевим виданням Seznam. У ньому говориться, що Бабіш заважав поліції проводити допити свого 35-річного сина від першого шлюбу Андрія Бабіша-молодшого, підставного власника фірми прем’єра “Гніздо лелеки”. Ця компанія шляхом шахрайства отримала 2 млн євро дотацій з фондів Євросоюзу. За відомостями журналістів, Бабіша-молодшого вивезли з Чехії в Крим, звідти він повідомив про своє викрадення, а потім через Україну зміг виїхати до матері в Швейцарію.

Генпрокуратура Чехії доручила у вівторок міській прокуратурі Праги перевірити інформацію репортерів про викрадення Бабіша-молодшого. Прем’єр в офіційній заяві з приводу журналістського розслідування підкреслив, що його син страждає серйозним психічним розладом і проживає під наглядом матері в Швейцарії.

Нагадуємо, син прем’єра Чехії Бабіш-молодший розповів, як його “тримали” в Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59