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Президент Чехии заявил, что скандал вокруг Бабиша не создает угрозу правительства страны

Президент Чехии заявил, что скандал вокруг Бабиша не создает угрозу правительства страны

Киев  •  УНН

 • 7777 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Чехии Милош Земан считает, что скандал из-за публикации в местных СМИ о якобы осуществленном похищении сына премьер-министра Андрея Бабиша, не создает угрозу действующему кабинету министров. Об этом он заявил во вторник пражскому телеканалу Nova, сообщает УНН.

“У меня нет такого чувства, что это создает угрозу правительству, — сказал президент. — Рекомендую Андрею Бабишу (постараться), чтобы у него не отказали нервы (в этой ситуации)”.

Вызванный СМИ скандал вокруг премьера, ставший поводом для попытки парламентской оппозиции продавить в парламенте голосование о вотуме доверия правительству, кажется президенту “достаточной дикой теорией заговора”. Он не намерен реагировать на информацию прессы, что сын Бабиша от первого брака: “вроде как был похищен (и вывезен) в Крым. Если что-то напишут чешские СМИ, которым я совершенно не верю, то следует не поддаваться опубликованной в них дезинформации”, — подчеркнул Милош Земан. По его мнению, поверившие им оппозиционные политики, требующие отставки Бабиша и его правительства, “болтают глупости”.

Поводом для активизации оппозиции, призвавший главу кабмина, в частности, немедленно подать в отставку, стал репортаж журналистов Сабины Слонковой и Иржи Кубика, выпущенный пражским сетевым изданием Seznam. В нем говорится, что Бабиш мешал полиции проводить допросы своего 35-летнего сына от первого брака Андрея Бабиша — младшего, подставного владельца фирмы премьера “Гнездо аиста”. Эта компания путем мошенничества получила 2 млн евро дотаций из фондов Евросоюза. По сведениям журналистов, Бабиша-младшего вывезли из Чехии в Крым, оттуда он сообщил о своем похищении, а затем через Украину смог выехать к матери в Швейцарию.

Генпрокуратура Чехии поручила во вторник городской прокуратуре Праги проверить информацию репортеров о похищении Бабиша-младшего. Премьер в официальном заявлении по поводу журналистского расследования подчеркнул, что его сын страдает серьезным психическим расстройством и проживает под присмотром матери в Швейцарии.

Напоминаем, сын премьера Чехии Бабиш-младший рассказал, как его “удерживали” в Крыму.

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