Прем'єр Чехії пояснив перебування свого сина в Криму тим, що він психічнохворий
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заперечив звинувачення свого сина, в тому, що він насильно вивіз свого сина в окупований Крим. Прем'єр пояснив це тим, що його син психічнохворий. Про це повідомляє УНН із посиланням на чеське видання Novinky.
"Мій син психічнохворий, він приймає ліки, йому потрібен нагляд і він живе зі своєю матір’ю у Швейцарії" - заявив Прем'єр-міністр Чехії.
Окрім цього, він додав, що його дочка хвора біполярним розладом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр Чехії заявив, що Прага не буде піднімати в ЄС тему скасування антиросійських санкцій
Як повідомляє Бабіш, інформація про викрадення його сина в Криму не відповідає дійсності, та пояснив, що він покинув країну добровільно.
"Мого сина ніхто не викрадав, він добровільно покинув Чехію. Я відкидаю цю маніпуляцію та невиправданий тиск з боку журналістів на правоохоронні органи. Мені шкода, що іде організоване полювання на мою сім'ю, яке почалося з часу мого приходу в політику", - додав він в повідомленні чеському виданню.
Бабіш додав, що раніше правоохоронні органи проводили розслідування относительно його сина і виключили викрадення.
Раніше молодший син прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша заявив, що його минулого року примусово тримали в окупованому Криму помічники його батька в той час, коли в країні проходило розслідування "Гнізда лелеки" – корупційної справи, в якій підозрюють прем'єр-міністра.