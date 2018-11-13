Прем'єр Чехії пояснив перебування свого сина в Криму тим, що він психічнохворий

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заперечив звинувачення свого сина, в тому, що він насильно вивіз свого сина в окупований Крим. Прем'єр пояснив це тим, що його син психічнохворий. Про це повідомляє УНН із посиланням на чеське видання Novinky.