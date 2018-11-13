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Прем'єр Чехії пояснив перебування свого сина в Криму тим, що він психічнохворий

Прем'єр Чехії пояснив перебування свого сина в Криму тим, що він психічнохворий

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заперечив звинувачення свого сина, в тому, що він насильно вивіз свого сина в окупований Крим. Прем'єр пояснив це тим, що його син психічнохворий. Про це повідомляє УНН із посиланням на чеське видання Novinky.

"Мій син психічнохворий, він приймає ліки, йому потрібен нагляд і він живе зі своєю матір’ю у Швейцарії" - заявив Прем'єр-міністр Чехії.

Окрім цього, він додав, що його дочка хвора біполярним розладом.

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Як повідомляє Бабіш, інформація про викрадення його сина в Криму не відповідає дійсності, та пояснив, що він покинув країну добровільно.

"Мого сина ніхто не викрадав, він добровільно покинув Чехію. Я відкидаю цю маніпуляцію та невиправданий тиск з боку журналістів на правоохоронні органи. Мені шкода, що іде організоване полювання на мою сім'ю, яке почалося з часу мого приходу в політику", - додав він в повідомленні чеському виданню.

Бабіш додав, що раніше правоохоронні органи проводили розслідування относительно його сина і виключили викрадення.

Раніше молодший син прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша заявив, що його минулого року примусово тримали в окупованому Криму помічники його батька в той час, коли в країні проходило розслідування "Гнізда лелеки" – корупційної справи, в якій підозрюють прем'єр-міністра.

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