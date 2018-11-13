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Премьер Чехии объяснил пребывания своего сына в Крыму тем, что он душевнобольной

Премьер Чехии объяснил пребывания своего сына в Крыму тем, что он душевнобольной

Киев  •  УНН

 • 15049 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг обвинения своего сына, в том, что он насильно вывез своего сына в оккупированный Крым. Премьер объяснил это тем, что его сын душевнобольной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на чешское издание Novinky.

"Мой сын душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии", - заявил Премьер-министр Чехии.

Кроме этого, он добавил, что его дочь больна биполярным расстройством.

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Как сообщает Бабиш, информация о похищении его сына в Крыму не соответствует действительности, и объяснил, что он покинул страну добровольно.

"Моего сына никто не похищал, он добровольно покинул Чехию. Я отвергаю эту манипуляцию и неоправданное давление со стороны журналистов на правоохранительные органы. Мне жаль, что идет организованное охоты на мою семью, которое началось с момента моего прихода в политику", - добавил он в сообщении чешскому изданию.

Бабиш добавил, что ранее правоохранительные органы проводили расследование относительно его сына и исключили похищение.

Ранее младший сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша заявил, что в прошлом году его принудительно держали в оккупированном Крыму помощники отца в то время, когда в стране проходило расследование по делу "Гнездо аиста" - коррупционного дела, фигурантом которого подозревают премьер-министра.

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