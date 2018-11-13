Син прем’єра Чехії Бабіш-молодший розповів, як його тримали в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Молодший син прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша заявив, що його минулого року примусово тримали в окупованому Криму помічники його батька в той час, коли в країні проходило розслідування "Гнізда лелеки" – корупційної справи, в якій підозрюють прем'єр-міністра. Про це Бабіш-молодший повідомив інформаційному порталу seznam.cz, передає УНН.
Бабіш-молодший повідомив, що йому було запропонували або "взяти тривалу відпустку" в Криму, або бути замкненим в закладі для психічно хворих.
Він сказав, що провів деякий час в психіатричній установі в минулому. Бабіш-молодший також зазначив, що підписав кілька документів, але не мав уявлення про те, що він підписує.
Опозиціонери прем'єра на тлі заяви його сина закликають ініціювати вотум недовіри до чеського уряду, якщо ця інформація підтвердиться.
Зазначимо, Андрія Бабіша звинувачують у шахрайстві під час отримання дотаційних коштів від ЄС для свого бізнесу - ферми "Гніздо лелеки" й конференц-залу.
Як повідомляв УНН, у червні 2018 року президент Чехії Мілош Земан у середу повторно призначив лідера руху ANO Андрея Бабіша прем'єр-міністром.