Син прем’єра Чехії Бабіш-молодший розповів, як його тримали в Криму

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Молодший син прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша заявив, що його минулого року примусово тримали в окупованому Криму помічники його батька в той час, коли в країні проходило розслідування "Гнізда лелеки" – корупційної справи, в якій підозрюють прем'єр-міністра. Про це Бабіш-молодший повідомив інформаційному порталу seznam.cz, передає УНН.