Сын премьера Чехии Бабиш-младший рассказал, как его держали в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Младший сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша заявил, что его в прошлом году принудительно держали в оккупированном Крыму помощники отца в то время, когда в стране проходило расследование "Гнезда аиста" - коррупционного дела, в котором подозревают премьер-министра. Об этом Бабиш-младший сообщил информационному порталу seznam.cz, передает УНН.
Бабиш-младший сообщил, что ему было предложили или "взять длительный отпуск" в Крыму, или быть замкнутым в заведении для душевнобольных.
Он сказал, что провел некоторое время в психиатрическом учреждении в прошлом. Бабиш-младший также отметил, что подписал несколько документов, но не имел представления о том, что он подписывает.
Оппозиционеры премьера на фоне заявления его сына призывают инициировать вотум недоверия к чешскому правительству, если эта информация подтвердится.
Отметим, Андрея Бабиша обвиняют в мошенничестве при получении дотационных средств от ЕС для своего бизнеса - фермы "Гнездо аиста" и конференц-зала.
Как сообщал УНН, в июне 2018 года президент Чехии Милош Земан в среду повторно назначил лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром.