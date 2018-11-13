Сын премьера Чехии Бабиш-младший рассказал, как его держали в Крыму

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106974 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113901 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151622 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145754 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137097 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128502 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172168 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118105 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141662 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сын премьера Чехии Бабиш-младший рассказал, как его держали в Крыму

Сын премьера Чехии Бабиш-младший рассказал, как его держали в Крыму

Киев  •  УНН

 • 11353 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Младший сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша заявил, что его в прошлом году принудительно держали в оккупированном Крыму помощники отца в то время, когда в стране проходило расследование "Гнезда аиста" - коррупционного дела, в котором подозревают премьер-министра. Об этом Бабиш-младший сообщил информационному порталу seznam.cz, передает УНН.

Бабиш-младший сообщил, что ему было предложили или "взять длительный отпуск" в Крыму, или быть замкнутым в заведении для душевнобольных.

Он сказал, что провел некоторое время в психиатрическом учреждении в прошлом. Бабиш-младший также отметил, что подписал несколько документов, но не имел представления о том, что он подписывает.

Оппозиционеры премьера на фоне заявления его сына призывают инициировать вотум недоверия к чешскому правительству, если эта информация подтвердится.

Отметим, Андрея Бабиша обвиняют в мошенничестве при получении дотационных средств от ЕС для своего бизнеса - фермы "Гнездо аиста" и конференц-зала.

Как сообщал УНН, в июне 2018 года президент Чехии Милош Земан в среду повторно назначил лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром.

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