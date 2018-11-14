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Премьера Чехии хотят отправить в отставку из-за "крымского скандала"

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Партия социал-демократов Чехии, входящей в правительство и находится в коалиции с партией премьер-министра ANO, ожидает переговоров коалиции с премьер-министром страны Андреем Бабишем, чтобы услышать его разъяснения по поводу скандала, связанного якобы с удерживанием его сына в Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на чешское издание Novinky.

"Социал-демократическая партия предпочитает добровольный уход премьер-министра со своего поста, согласно словацкой модели, когда премьера Словакии заменил член его же партии Пеллегрини", - сообщает чешское издание.

Как сообщается чешским изданием, в среду социал-демократы проведут встречу с партией ANO и премьер-министром, чтобы услышать от Андрея Бабиша разъяснения относительно обвинений о якобы принудительном удерживании своего сына в оккупированном Крыму.

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Указано, что после того, как премьер-министр Чехии Бабиш уйдет с должности, его заменит глава его же партии, тем самым будет восстановлена ​​та же деятельность правительства, что и раньше.

"Таким образом, после возможного увольнения премьер-министра Чехии, с которым пойдет все правительство, новый глава ANO будет возглавлять кабинет министров, поэтому правительство будет продолжать делать то же самое, что и сегодня", - говорится в сообщении.

Напомним, та же процедура состоялась в Словакии после убийства журналиста Яна Куцяка, когда премьер-министра и руководителя партии Роберта Фицо заменил его коллега по партии Питер Пеллегрини.

Ранее сын премьер-министра Чехии заявил, что его в прошлом году принудительно держали в оккупированном Крыму помощники отца в то время, когда в стране проходило расследование "Гнезда аиста" - коррупционного дела, в котором подозревают премьер-министра. После этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что его сын является душевнобольным.

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